Sci: Goggia, 'non ha più senso andare sui ghiacciai d'estate'

"Ormai negli ultimi anni secondo me non ha più senso andare sui ghiacciai a luglio, ad agosto, a giugno perché è uno spreco. Perché fa caldissimo, c'è poca neve, non trovi mai delle condizioni buone. E' sempre neve di un ghiacciaio. Quindi sfrutto queste nevicate ingenti che stanno arrivando in questi giorni per mettere fieno in cascina, iniziare già a scremare i modelli, capire gli sci, cosa io che io l'anno scorso non ho fatto" a causa dell'infortunio. Così Sofia Goggia, riguardo al proprio programma dopo la fine della stagione. Ad aprile anticipa che scierà "una ventina di giorni" per "testare i materiali".

Non è la prima volta che Goggia prende questa decisione per il proprio calendario di allenamenti: "L'ho ancora fatto in passato, non forse con la stessa intensità con cui vogliamo lavorare adesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA