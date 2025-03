Goggia, 'Fede vince la generale, io confermo solidità'

"Sono contenta anche oggi, grande gara, grande superG. Quando ho visto che ero seconda" per un centesimo "mi sono proprio messa a ridere, guardando la Fede, perché è un rincorrersi così. Poi lei sta vivendo un momento dove tutto le sta andando perfetto e questa è anche l'ennesima conferma che quando tutto ti gira nel verso giusto anche per inezie riesci a trionfare. Io dal mio canto sono molto contenta di queste gare. Ieri forse ancora di più perche le condizioni erano peggiori rispetto a oggi, però anche oggi gran gara e sono super soddisfatta. Siamo contente anche per tutti i nostri allenatori, poi lei oggi vince la generale e io comunque confermo la mia solidità, sono contentissima". Così Sofia Goggia al termine del secondo superG di La Thuile, chiuso al secondo posto dopo Brignone.



