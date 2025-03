Sci: Goggia "a Brignone ho detto 'brutta...', lei 'scusa'"

Abbraccio con siparietto finale, a La Thuile, tra Sofia Goggia e Federida Brignone, al termine del SuperG che avvicina la valdostana alla Coppa del Mondo di sci alpino, per la quale le mancano solo 18 punti. A rivelarlo, la compagna-rivale Goggia. Nell'abbraccio di oggi con Federica, dopo che Sofia ha tagliato il traguardo con un solo un centesimo di ritardo, Goggia riferisce di un simpatico scambio di battute.

"Brutta s..." le ha detto l'olimpionica, con la leader di Coppa che la ha risposto "Scusa!", e Sofia piccata che risponde "Scusa un...dopo ti sbaffo io di Champagne!" La Coppa del mondo generale - vicinissima ma non ancora assegnata matematicamente -, "rispetto a quella del 2020, che è stata una stagione particolare, dimezzata, con la Shiffrin in quella situazione", quest'anno Federica Brignone "se l'è proprio conquistata sul campo in ogni disciplina - ribadisce Goggia- : in gigante, superG, discesa libera. E anche se ci fossero state la Shiffrin in palla, la Vlhova in palla, sì magari avrebbe leggermente meno punti, ma comunque per come sta sciando adesso è un'avversaria molto scomoda". Così Sofia Goggia al termine del superG di La Thuile in cui ha chiuso seconda dietro proprio alla valdostana. "Non che nel 2020 non se la sia guadagnata, perché alla fine chi è primo in classifica, i punti sono quelli...", precisa Goggia.

Con 'Fede' "noi abbiamo una sfida inter nos, che esula un po' da quelli che sono i canoni della squadra. Sicuramente da un lato è molto stimolante, dall'altro potrebbe essere tra virgolette difficile accettare magari che due come noi sono sempre là, quest'anno Federica 100 mila volte rispetto a me, perché è la decima gara che vince, io ne ho vinte due". Però "sicuramente, come in tutte le cose, ci sono due facce della medaglia, bisogna concentrarsi sulla faccia costruttiva, propositiva".



