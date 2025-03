Fratello-allenatore Brignone, 'la Coppa è chiusa'

"Non credo che adesso, a meno che non ci sia una cosa strana, la Gut parteciperà allo slalom delle finali. Quindi Fede ha più di 300 punti di vantaggio, non ne abbiamo parlato fino adesso perché bisogna rimanere sul pezzo, dovremo rimanere sul pezzo anche a Sun Valley perché si giocherà tre coppe del mondo in tre discipline, però la coppa generale a oggi è finita". Così Davide Brignone, fratello e coach di Federica, a margine del secondo superG di La Thuile. Manca solo la matematica infatti per decretare la vittoria della coppa di cristallo per la carabiniera di La Salle.



