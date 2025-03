Savt, 'rafforzare la piattaforma dei sindacati senza Stato'

"Rendere più incisiva l'azione congiunta delle organizzazioni aderenti, rivedendo le modalità organizzative e gli obiettivi comuni. Il focus sarà rafforzare le sinergie tra i sindacati e promuovere un'azione unitaria, mettendo in evidenza i valori condivisi e adottando strategie comuni per affrontare le sfide nei vari territori e a livello internazionale". Questo l'obiettivo della 'Piattaforma delle nazioni senza Stato' che si è riunita nelle scorse settimane in Sardegna e di cui fa parte anche il Savt, che ha partecipato con il segretario generale Claudio Albertinelli e il vice Alessandro Pavoni.

L'argomento è stato affrontato durante la riunione del direttivo del Savt. A Cagliari, i vertici del sindacato autonomista valdostano si sono recati in occasione delle celebrazioni del 40/o anniversario della Confederazione sindacale sarda (Css), "con cui esiste una collaborazione consolidata da decenni".

"Lontano dall'immaginario turistico delle spiagge bianche e delle acque cristalline, il territorio sardo - scrive il Savt in una nota - si trova oggi a fronteggiare gravi problematiche: lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali da parte di multinazionali, la presenza di raffinerie e impianti industriali inquinanti, la massiccia speculazione energetica su sole e vento, oltre alle esercitazioni militari svolte sia sulla terraferma che in mare. Questo scenario ha contribuito a un preoccupante aumento delle patologie oncologiche e di altre malattie. Oltre alla Css, alle celebrazioni hanno partecipato anche le delegazioni sindacali di Paesi Baschi e Catalogna".





