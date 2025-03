Rogo alla Gps Standard, in corso la bonifica dell'area

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per le operazioni di bonifica e smassamento all'interno dell'area dell'azienda Gps Standard di Arnad, dove ieri pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio. Ingenti i danni. La copertura del capannone, da dove è partito il rogo, è crollata e vi sono ancora piccoli focolai rimasti attivi sotto le lastre di cemento del tetto e per tutta la mattina i vigli del fuoco hanno lavorato per spegnerli. Dal comando di Torino è arrivato anche un mezzo per la movimentazione del terreno per permettere di portare via il materiale bruciato. Il magazzino da dove ieri poco prima delle 17 è partito il rogo conteneva materiale elettronico. ''Non possiamo ancora fare la conta dei danni - spiega Marco Capula, il figlio del titolare dell'azienda - le zone maggiormente interessate sono quelle del magazzino e della produzione. Ieri, appena ci siamo resi conto dell'incendio è stato messo in atto subito il piano di evacuazione di emergenza, e in pochi minuti tutti i dipendenti erano fuori e tutti nel punto di raccolta''. Le fiamme hanno interessato, anche se con danni contenuti, anche alcuni magazzini di altre attività commerciali adiacenti al capannone della Gps.



