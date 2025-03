Mountain bike, La Thuile lancia la Coppa del mondo downhill

A margine della Coppa del mondo di sci alpino femminile, ieri a La Thuile sono andate in passerella le due ruote. In attesa della cerimonia di premiazione e dell'estrazione pubblica dei pettorali, la località valdostana ha presentato la tappa della Whoop Uci World Series di mountain bike, alla presenza del campione del mondo di downhill Loris Verger e della giovane valdostana Sophie Riva.

Le gare si svolgeranno dal 3 al 6 luglio sugli spettacolari tracciati del Bike World, già testati in anteprima proprio dal transalpino. Un 2025 che per La Thuile prosegue all'insegna della Coppa del Mondo, passando dalle prove veloci sulla 3-Franco Berthod alla tappa che unirà enduro e downhill.

Ma è stata anche l'occasione per mostrare al pubblico presente il 'Trofeo senza Fine', il simbolo del Giro d'Italia, la corsa a tappe organizzata da Rcs Sport che farà ritorno sulle strade della Valle d'Aosta nel prossimo mese di maggio. La carovana rosa arriverà nella regione più piccola d'Italia il 30 maggio, durante la diciannovesima tappa che partirà da Biella e si concluderà a Champoluc, dopo 166 chilometri. Il giorno seguente ripartenza da Verrès, in direzione Sestriere, una frazione di 203 chilometri, che potrebbe essere decisiva per stabilire il vincitore del Giro d'Italia 2025. Alla presentazione hanno partecipato Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sports & Events, l'assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques e Federica Brignone.



