Brignone 'giorno fantastico', poi siparietto con Goggia

Lasciata alle spalle la rabbia di ieri per una gara 'a tutta' ma con qualche errore - comunque da terzo posto - Federica Brignone oggi esulta per il gradino più alto del podio. "Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6", dice dopo il secondo superG di La Thuile.

Sofia Goggia, sua rivale storica, parte decima e al traguardo è dietro, seconda per un solo centesimo.

Al traguardo l'olimpionica è sconsolata per il ritardo minimo, Brignone allarga le braccia e sorride. Ne nasce uno simpatico scambio di battute durante l'abbraccio nella zona traguardo, rivelato dalla stessa Sofia. "Brutta s..." le ha detto l'olimpionica, con la leader di Coppa che le risponde "Scusa!", e Sofia piccata che replica "Scusa un...dopo ti sbaffo io di champagne!". Un siparietto indice di un rapporto ormai maturo tra le due azzurre, lontano da veri attriti.

Con 'Fede' "noi abbiamo una sfida inter nos, che esula un po' da quelli che sono i canoni della squadra. Sicuramente - dice Goggia - da un lato è molto stimolante, dall'altro potrebbe essere tra virgolette difficile accettare magari che due come noi sono sempre là, quest'anno Federica 100 mila volte rispetto a me, perché è la decima gara che vince, io ne ho vinte due". Ma "sicuramente, come in tutte le cose, ci sono due facce della medaglia, bisogna concentrarsi sulla faccia costruttiva, propositiva".

Brignone, nella conferenza stampa dopo la vittoria, è molto più abbottonata sul rapporto con Goggia. "Da dicembre in avanti abbiamo iniziato a fare lo stesso programma", dato che Sofia prima si era dovuta riprendere dall'infortunio. Ma la stagione "è stata talmente tanto impegnativa per me che non saprei neanche cosa rispondere al momento, perché ero talmente focalizzata" sul lavoro. "Sicuramente con i miei compagni è stata proprio una bella stagione, quello sì. Con tutto il team mi sono trovata proprio bene, abbiamo passato dei bellissimi momenti".

"In partenza oggi c'ero - confida Brignone - ero un po' meno agitata di ieri, forse volevo troppo. Oggi invece sono riuscita a rifocalizzarmi sugli sci, anche con la pista. Mi sono trovata bene da subito, con le condizioni che erano un po 'più omogenee". Sembrava che la neve "incollasse meno, ti cedevano un po' meno sotto il piede, per cui sono riuscita a spingere, ma non non ho fatto di più di quello che sapevo fare e ho cercato di fare quello che sapevo fare". Tanto è bastato alla tigre di La Salle per trionfare e sfiorare la sua seconda coppa di cristallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA