Brignone esulta, 'sto vivendo una giornata fantastica'

"Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6". Sono le prime parole di Federica Brignone al traguardo del SuperGigante di La Thuile, vinta davanti a Sofia Goggia e alla francese Romane Miradoli. Con questo risultato, oltre ad avvicinarsi alla vittoria della Coppa del Mondo generale, Federica Brignone passa in testa anche alla Coppa di SuperG e guida anche in quella di discesa libera.





