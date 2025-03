Musti, 'Piemonte e Valle d'Aosta prova che mafia è nella società'

"Il Piemonte e la Valle d'Aosta sono la prova provata di un dato importante che caratterizza le organizzazioni criminali mafiose, e non solo nella nostra regione, ovverosia che le mafie non sono 'a parte' della società, ma sono nella società, sono parte della società, sono strutturate. La loro è una struttura senza confini". La ha detto Lucia Musti procuratore generale della Corte d'appello di Torino, nella sua relazione al convegno 'Un Piemonte libero dalle mafie'.

"È ormai evidente - ha aggiunto - come da sentenze passate in giudicato, che la 'ndrangheta, per andare nel dettaglio, è uscita fuori dai confini della terra madre, la Calabria, è uscita fuori dai confini nazionali ed è ramificata in alcuni Stati europei, in Stati a margine dell'Unione Europea, ma anche nelle Americhe".

"L'espansionismo della ndrangheta è significativamente riassunto in una battuta di una intercettazione di tanti anni fa disposta dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria quando un mafioso disse al suo interlocutore: 'L'Italia si divide in due: la Calabria e ciò che lo diventerà", ha continuato Musti.

"E la nostra Regione, al pari dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto, distretti con i quali condividiamo gruppi di criminali mafiosi che operano in regioni che costituiscono il nuovo triangolo industriale del centro nord Italia, è ancora la plastica affermazione che la 'ndrangheta, mafia 4.0, ha trasformato la violenza in ricchezza", ha affermato Musti.



