Forcellati, 'morte dei senzatetto strumentalizzata da Lega e Fi'

"Di fronte a fatti per i quali sarebbe necessario esprimere una grande tristezza, riconoscendo debolezze della nostra società che rendono le persone più fragili come la difficoltà delle relazioni sociali, la solitudine e anche l'oggettiva difficoltà a reperire un'abitazione, alcuni personaggi preferiscono utilizzare la sofferenza altrui in maniera del tutto strumentale per il proprio tornaconto politico, sollevando moti di indignazione con dichiarazioni sguaiate e sopra le righe riguardo a temi che conoscono poco, o per nulla, quale quello dei servizi alla persona". Così l'assessora alle Politiche sociali e abitative del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati, dopo le critiche ricevute da Pierluigi Marquis, capogruppo in Consiglio Valle di Forza Italia, e Lega, che ne ha chiesto le dimissioni. Nel mirino le dichiarazioni dell'assessora - "il problema è la casa, non si trovano case in affitto. Molti proprietari, una volta terminato il contratto, mandano lo sfratto per poi proporre gli immobili come alloggi a uso turistico" - dopo la vicenda dei due settantenni senzatetto trovati morti, tra venerdì e lunedì scorsi, in un garage e in una cantina, ad Aosta.

"Sono consapevole - prosegue Forcellati - che questo sarà il clima che vivremo fino alla prossima tornata elettorale, ma essendo altrettanto e profondamente consapevole della qualità delle nostre Politiche sociali e del capitale umano e professionale che lavora in silenzio, quotidianamente, senza 'sparate' sui social, alla tenuta sociale del sistema città/regione, sento l'assoluta esigenza, proprio per tutelare la loro dignità e l'impegno costante, di rigettare ai mittenti le accuse ricevute, e di ricordare loro, se mai ce ne fosse bisogno, quanto il Comune di Aosta investa economicamente nei servizi di welfare, siano essi riferiti alle strutture o sul territorio, in collaborazione con la cooperazione sociale e la Regione".



