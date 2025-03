ConfCommercio Vda, 'dumping contrattuale è una seria minaccia'

"Il fenomeno del dumping contrattuale rappresenta una seria minaccia anche per il nostro tessuto economico. È importante che le autorità competenti garantiscano i controlli per permettere una concorrenza leale e tutelare sia i lavoratori che le imprese che rispettano le regole. La recente firma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro testimonia il nostro impegno concreto per la legalità e la tutela dei diritti". E' quanto dichiara, in una nota, Graziano Dominidiato, Presidente Fipe Confcommercio Vda, in merito all'utilizzo di contratti collettivi non rappresentativi.





