Al via gli 'EduCreative Days', settimana di creatività ad Aosta

Dal 29 marzo al 5 aprile 2025, il Teatro Giacosa di Aosta ospita la prima edizione degli 'EduCreative Days', una settimana di laboratori, spettacoli e incontri gratuiti pensati per gli studenti valdostani di ogni ordine e grado, con iniziative aperte anche al pubblico.

L'evento, organizzato da Abnormal Aps con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Aosta e con la collaborazione di Enval, punta a trasformare l'educazione in un'esperienza coinvolgente e interattiva, dove il sapere si costruisce sperimentando e creando.

Gli 'EduCreative Days' offriranno una varietà di attività pensate per sviluppare competenze artistiche, scientifiche e tecnologiche attraverso esperienze pratiche e partecipative. Il programma prevede laboratori tematici, momenti espressivi che spaziano dal teatro alla scienza, dalla letteratura alla musica, oltre a incontri con autori e illustratori. L'obiettivo è creare uno spazio educativo in cui i giovani possano esprimere il proprio potenziale creativo, sperimentando nuove forme di apprendimento e interazione.

"Il Consiglio Valle è lieto di compartecipare a questa iniziativa - dichiara il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin -: gli 'EduCreative Days' rappresentano una preziosa occasione per valorizzare il talento e la creatività dei nostri giovani, offrendo loro strumenti innovativi per apprendere e sperimentare, senza dimenticare le nostre tradizioni, che trovano spazio in diversi percorsi dell'evento." "Crediamo che la creazione costante di opportunità per esprimere idee, esplorare nuovi orizzonti e sviluppare competenze artistiche e scientifiche sia fondamentale per la crescita non solo del singolo, ma di tutta la comunità", aggiunge Samuele Tedesco, assessore all'Istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Aosta.



