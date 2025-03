Summit Grand Continent, faro della procura di Aosta

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo a modello 45 - senza indagati né ipotesi di reato - sul Summit Grand Continent, l'evento annuale organizzato dalla rivista di geopolitica europea in partenariato con la Regione Valle d'Aosta. Il 'faro' degli inquirenti riguarda l'organizzazione e i fondi pubblici erogati per le due edizioni passate - 2023 e 2024 - e per quella prevista quest'anno.

Approfondimenti in corso anche sugli spazi di un immobile di proprietà della Regione a Parigi, la Maison du Val d'Aoste, concessi alla rivista nell'ambito dell'accordo con l'ente pubblico.

A tal fine, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno acquisito documentazione a palazzo regionale.

Il summit ha portato in Valle d'Aosta personalità quali Josep Borrell, all'epoca alto rappresentante, vicepresidente della Commissione europea, l'ex premier Romano Prodi e l'ex commissario europeo per l'economia ed ex presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni.



