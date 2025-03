Italia-Francia, sì ad altri due progetti per la Valle d'Aosta

Il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027 ha approvato, durante la riunione di oggi, due progetti riguardanti il Piano integrato territoriale Parcours+, che interessano direttamente la Valle d'Aosta, in qualità di capofila e di partner.

Il primo è il progetto 'Cc - Parcours+ Cambiamenti Climatici' che, attraverso una cooperazione basata sull'esperienza dell'Espace Mont-Blanc, mira a identificare e attuare nuove misure volte alla gestione efficiente e sostenibile delle risorse naturali, in particolare dell'acqua, alla conservazione della biodiversità, alla valorizzazione dei siti naturali per un turismo sostenibile.

L'altro è il progetto 'Saison', che mira ad affrontare il problema comune della mancanza di lavoratori stagionali nel turismo, esplorando soluzioni transfrontaliere innovative e sostenibili per la riabilitazione e la gestione degli alloggi loro destinati. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, il Comitato ha approvato un piano di azione per i prossimi bandi con l'ipotesi di aprire un quarto bando dal mese di settembre 2025 al mese di febbraio 2026.

Alla seduta ha partecipato l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, che si è congratulato per il grado di avanzamento del Programma evidenziando che "la selezione dei nuovi progetti afferenti i Piter+ è una nuova occasione per riflettere sulla complementarietà del Programma Alcotra con le altre strategie europee e con gli altri interventi finanziati grazie ai Fondi di Coesione, che rivestono un'importanza strategica. I progetti approvati oggi, per il nostro territorio, vanno nella stessa direzione di altri interventi importanti già sperimentati in passato, in un'ottica di crescita a partire da ciò che abbiamo acquisito per sostenere le nostre comunità. Il territorio italo-francese, l'amicizia reciproca che ci unisce, si conferma in prima linea nella difesa delle nostre specificità ma soprattutto dei valori fondanti dell'Unione europea".



