Fosson (Adava), dobbiamo sforzarci di essere più attrattivi

"La carenza di forza lavoro è una delle principali sfide che affrontano le nostre imprese turistiche. Dobbiamo intensificare gli sforzi per rendere il nostro settore più attrattivo, attraverso iniziative che contribuiscano a migliorare ulteriormente il benessere lavorativo dei nostri collaboratori. Insieme agli strumenti forniti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Turismo, che vanno nella giusta direzione, stiamo continuando a lavorare in sinergia con l'amministrazione regionale e le altre parti sociali per individuare iniziative incentivanti per chi sceglie la nostra regione come comunità in cui vivere e lavorare". Così Luigi Fosson, presidente di Adava, in chiusura della presentazione del nuovo Ccnl Turismo Federalberghi, durante il Comitato direttivo dell'associazione degli albergatori valdostani.

Il seminario è iniziato con i saluti introduttivi di Fosson, gli interventi di Angelo Candido, capo servizio sindacale di Federalberghi, e di Andrea Serra, responsabile tecnico dell'area lavoro di Federalberghi, che hanno illustrato le principali novità del nuovo Ccnl. Gli interventi hanno riguardato, tra l'altro, la nuova classificazione del personale, le politiche di attrazione e mantenimento della manodopera, i contratti a termine e le iniziative di welfare, con un particolare focus sull'assistenza sanitaria integrativa destinata ai dipendenti del settore turistico ricettivo, tramite il fondo Fast.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA