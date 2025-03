Uv, no ai medici di base come dipendenti del servizio sanitario

L'Union Valdôtaine esprime la "propria contrarietà alla modifica del regime contrattuale dei medici di medicina generale, da convenzionati a dipendenti dei servizi sanitari regionali".

"La Commission santé dell'Union Valdôtaine, in accordo con i propri rappresentanti nel Governo e nel Consiglio regionale, ritiene indispensabile - si legge in una nota - che vengano attuate tutte le iniziative necessarie affinché tale evenienza non si verifichi".

I medici di medicina generale lavorano oggi in un regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), in virtù del decreto legislativo 502/92.

Per l'Uv, "la responsabilità propria del lavoro autonomo del regime attuale garantisce flessibilità organizzativa, costi ridotti a carico della Regione a fronte di elevati volumi di attività, e un impatto sui livelli di occupazione grazie agli investimenti nei fattori di produzione e alla creazione di 'micro-imprese', nelle quali lavorano attualmente in Valle d'Aosta 75 medici coadiuvati da 16 segretari/infermieri".

Invece "l'adozione di un regime alternativo di dipendenza, non necessario e addirittura dannoso per la nostra regione, sia per la sua conformazione territoriale che per l'impossibilità, in tal caso, di formare i medici di medicina generale nel nostro territorio, non garantirebbe inoltre ai pazienti la libertà di scelta del medico curante, la prossimità delle cure primarie ed un rapporto duraturo e fiduciario tra medico e paziente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA