Il 3 agosto a Saint-Nicolas la 49/a Rencontre valdôtaine

Si terrà domenica 3 agosto a Saint-Nicolas la 49/a edizione della Rencontre valdôtaine, tradizionale incontro con i valdostani emigrati. Come nelle ultime edizioni, è prevista una serie di eventi presentati sotto il nome di 'Autour de la Rencontre - Regards croisés sur l'émigration des Valdôtains d'hier et d'aujourd'hui'. La consueta tavola rotonda con i rappresentanti delle società di emigrati valdostani si terrà il giorno seguente, il 4 agosto, a palazzo regionale.

"Saint-Nicolas, come molti comuni, ha una storia segnata dall'emigrazione. Lo stesso Jean-Baptiste Cerlogne", prete che codificò il patois, da giovanissimo "emigrò in Francia", ha sottolineato la sindaca, Marlène Domaine, durante la conferenza stampa di presentazione. "Saint-Nicolas - ha aggiunto - è un piccolo comune ma molto attivo: grazie a numerose associazioni di volontariato saprà sicuramente accogliere i partecipanti con autenticità e calore. Un ruolo fondamentale nella rencontre lo avrà il Centre d'études francoprovençales". In questo senso sono previste due mostre: una sulla vita e le opere di Cerlogne e l'altra 'Un joà de nòhtra tera, lo fiolet', dal 10 luglio al 31 agosto. Inoltre, in occasione della Rencontre, sarà allestito uno spazio promozionale per scoprire il fiolet.

Il presidente di Fondation Chanoux, Marco Gheller, ha illustrato le iniziative previste: la proiezione del documentario sull'emigrazione valdostana in Québec 'Je me souviens', il 14 marzo al Cinéma de la ville di Aosta, e una conferenza (data da definirsi) sull'immigrazione nelle regioni alpine con la docente dell'Università di Torino Tiziana Caponio.

Nell'organizzazione sono coinvolte anche le associazioni culturali, "che hanno cominciato, come le associazioni sportive, anche dentro il padiglione della Foire, a far conoscere le tradizioni e la cultura valdostana a 360 gradi", ha ricordato il presidente della Regione, Renzo Testolin. Per l'assessore alle Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, la Rencontre è un "momento essenziale per rinsaldare i legami tra valdostani e sensibilizzare i giovani su questa parte della nostra storia".



