Forcellati, 'il problema è la casa, troppi affitti turistici'

"Il problema è la casa, non si trovano case in affitto. Molti proprietari, una volta terminato il contratto, mandano lo sfratto per poi proporre gli immobili come alloggi a uso turistico". Così l'assessora comunale di Aosta alle Politiche sociali e abitative, Clotilde Forcellati.

L'amministrazione comunale sta approfondendo il caso dell'uomo italiano di 73 anni trovato morto ieri nella cantina di corso XXVI febbraio, dove viveva, per capire se fosse un senza fissa dimora e se fosse seguito dai servizi sociali.

Intanto è emerso che non era presente nell'elenco delle persone che si erano rivolte al Punto unico di accesso presso il Comune di Aosta, dove è possibile chiedere aiuto per i propri bisogni sociali e sociosanitari.

Il caso del settantenne trovato senza vita venerdì scorso in un garage in corso Saint-Martin-de-Corléans, dove viveva a seguito di alcuni problemi familiari, era noto ai servizi sociali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA