Arpa, qualità dell'aria buona in Valle d'Aosta nel 2024

"Con i dati ad oggi disponibili, si può affermare che la qualità dell'aria nel 2024 in Valle d'Aosta è stata complessivamente buona". Così Arpa Vda a commento del rapporto sintetico realizzato "su dati e parametri acquisiti in automatico dalla strumentazione utilizzata per il monitoraggio della qualità dell'aria".

Per il particolato, l'anno scorso non è stato registrato alcun superamento dei limiti vigenti di PM10 e di PM2.5 in tutte le stazioni: "i valori sono in linea con quelli degli anni precedenti".

Riguardo all'ozono, "il valore obiettivo per la protezione della salute umana viene rispettato in tutti i siti ad eccezione di Donnas, dove permane una condizione di superamento, noto oramai da anni e condizionato dall'influenza dell'inquinamento della Pianura Padana".

Per il biossido di azoto, "nessun superamento del limite per la media annua e i valori sono in linea con quelli degli anni precedenti" e "per il benzene è rispettato il limite normativo".

I dati di Arpa Valle d'Aosta sono stati forniti anche al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Ispra e agenzie ambientali di regioni e province autonome) che oggi ha diffuso un report nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA