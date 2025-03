Aosta, in quattro giorni trovati due anziani morti in cantina

Per investigatori e inquirenti non ci sono dubbi: sono state "cause naturali" a provocare la morte di un uomo di 73 anni trovato ieri in una cantina, dove viveva da qualche tempo, in un condominio in corso XXVI febbraio, ad Aosta.

Venerdì scorso si era verificato un caso analogo in corso Saint-Martin-de-Corléans, dove era stato scoperto il corpo privo di vita di un settantenne che viveva in un garage. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri.

All'origine di queste situazioni - senza apparenti collegamenti - sono state riscontrate difficoltà economiche e sociali.



