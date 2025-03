Aosta compie 2050 anni, 25 eventi in calendario

Prenderanno il via il 21 marzo gli appuntamenti per celebrare i 2050 anni della nascita di Aosta.

Si tratta di calendario ricco di appuntamenti - che andranno avanti fino alla fine dell'anno - voluti dal Comune di Aosta e dalla Regione, con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L'obiettivo è celebrare la fondazione della città, attraverso iniziative che uniscono passato e futuro. La programmazione - presentata con una conferenza stampa - prenderà il via il 21 marzo con due appuntamenti inaugurali: il concerto 'Hora Nona' che si terrà al teatro Giacosa di Aosta e lo spettacolo di luci e suoni intitolato 'Luci Millenarie', che illuminerà la facciata del municipio di Aosta. Tra gli ospiti più attesi lo storico e scrittore Alessandro Barbero, che il 25 marzo al Palais di Saint-Vincent terrà la conferenza 'La conquista romana della Valle d'Aosta'. Per l'assessore comunale alla cultura Samuele Tedesco ''celebrare un compleanno così importante è anche un momento per interrogarsi sul passato, sul presente ma anche e soprattutto sul futuro di Aosta''. Secondo l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz ''queste celebrazioni sono rivolte anche e soprattutto ai valdostani, e questo ricco calendario accompagnerà tutti noi alla scoperta o riscoperta del passato''.

Di ''valorizzazione del proprio patrimonio storico e monumentale unico'' parla il presidente della Regione Renzo Testolin, che sottolinea come si sia saputo "mettere insieme eventi importanti che hanno caratterizzato questi 2050 anni di storia".

Il programma, fatto di 25 eventi tra spettacoli, concerti, conferenze, visite guidate e giornate di studio si chiuderà con il solstizio d'inverno a dicembre.



