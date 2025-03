Due nuove riserve di pesca istituite in Valle d'Aosta

Sono dye le nuove riserve di pesca istituite in Valle d'Aosta dalla giunta regionale, che ha approvato il calendario ittico 2025: il lago La Palud al Col de Joux nel Comune di Saint-Vincent e il lago Verney al Colle del Piccolo San Bernardo (La Thuile). La stagione prenderà il via il 30 marzo 2025.

Rispetto alla stagione precedente, il calendario prevede l'utilizzo, nelle acque libere, "di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato per agevolare la slamatura del pescato al fine di una più responsabile attività alieutica". Stabilito inoltre il divieto della pesca, nel periodo estivo, nel lago di Brusson "per consentirne la navigabilità ai fini turistici" e lo svolgimento di "due manifestazioni internazionali di pesca, nel periodo estivo, nel lago del Gran San Bernardo".

"Il calendario ittico - commenta l'assessore alle Risorse naturali, Marco Carrel - è un documento importante che permette al Consorzio di avviare l'iter della pesca, materia sulla quale il confronto con il Masaf è costante, in particolare riguardo ai limiti imposti sull'immissione ittica nei nostri laghi e torrenti. Per il 2025 abbiamo dovuto tenere conto e recepire le limitazioni contenute dalla Dgr n.916/2024 'Obiettivi e misure di conservazione per le Zsc della Rete Natura 2000 della Valle d'Aosta'".



