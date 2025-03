Monte Bianco, droni e georadar per misurare la calotta glaciale

Gli spessori del ghiaccio sul Monte Bianco saranno misurati per la prima volta con droni e georadar dall'italiana Fondazione montagna sicura (Fms) e dal laboratorio di ricerca francese Cnrs/Edytem. L'inizio della campagna di ricerca applicata sulla vetta più alta delle Alpi è previsto nel maggio prossimo.

"Non è un'operazione una tantum, fine a sé stessa, ma l'obiettivo è di creare una serie storica insieme ai ricercatori francesi", ha sottolineato il presidente di Fms, Andrea Cargnino. Un'iniziativa che rientra tra quelle dell'anno internazionale 2025 per la conservazione dei ghiacciai organizzate dalla Regione Valle d'Aosta insieme a Forte di Bard, Arpa Vda e la stessa Fms.

"Rafforziamo il rapporto quotidiano che portiamo avanti con i nostri partner", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione l'assessore regionale al Territorio, Davide Sapinet.

Sabato 15 marzo al Forte di Bard si terrà il primo appuntamento del calendario di iniziative, con il convegno 'Ghiacciai e diritto: nuove regole per un bene comune compromesso dal riscaldamento climatico'. Nel polo museale della bassa Valle sono previste inoltre una giornata con laboratori per 230 studenti delle medie (21 marzo), un concorso letterario e fotografico tra aprile e giugno e un convegno scientifico internazionale, l'11 dicembre, in occasione della Giornata della montagna. In calendario in autunno l'inaugurazione del Museo 'Alpi dei ragazzi'. "Spero di riuscire a concludere i lavori per settembre", ha detto Ornella Badery, presidente dell'associazione Forte di Bard.

Tra aprile e giugno sono previsti eventi divulgativi nelle principali località turistiche. "I ghiacciai sono sentinelle del cambiamento climatico", ha sottolineato Raffaele Rocco, coordinatore del dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio. In estate ad Arvier si terrà una serata a tema glaciologico nell'ambito del ciclo di eventi 'Pnrr agile Arvier'.

Nel mese di settembre a Skyway Monte Bianco sarà inaugurato il sentiero glaciologico del comune di Courmayeur e si terrà il convegno 'Come comunicare il cambiamento climatico'. Igor Rubbo, direttore di Arpa, ha ricordato anche uno dei principali ruoli dell'agenzia in ambito glaciologico: "Attraverso satelliti, droni e misurazioni a terra abbiamo un quadro piuttosto preciso in termini di risorse idriche, sia per la produzione idroelettrica sia per il turismo d'alta quota"



