Montagna, 5,2 milioni per i progetti di comuni e Unités

La giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 5,2 milioni di euro per finanziare progetti presentati da comuni e Unités e risultati ammissibili e finanziabili: la deliberazione riguarda le schede relative alle modalità di impiego delle risorse a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) - parte regionale, per l'anno 2024.

L'assessore per le Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, ha auspicato la presentazione di "nuove idee interessanti per lo sviluppo della montagna". Ad oggi - ha ricordato Caveri - ci sono già in corso gli interventi per la nuova Capanna Carrel, per un bike park al Col de Joux e per la sentieristica tra la zona di Champdepraz e il Forte di Bard.

Si tratta - ha ricordato l'assessore - di una normativa che si esaurirà, perché entrerà in vigore la legge sulla montagna "che stiamo seguendo passo a passo".

In questo senso Caveri ha espresso "grande soddisfazione" per una serie di emendamenti presentati d'intesa con il deputato Manes e il deputato Steger (Svp). "Abbiamo già avuto un primo successo con l'approvazione da parte del governo di un emendamento all'articolo 1, in cui si parlava dell'approvazione delle zone montane e abbiamo aggiunto, perché ci sembrava importante, 'ma anche delle loro popolazioni', perché altrimenti sembrava solo un intervento territoriale e non a favore delle persone. Così come è stato dato parere favorevole a un miglioramento del testo con un emendamento sul tema dell'autoresponsabilità", per non coinvolgere i responsabili dei consorzi nei casi di incidenti, ad esempio in biciclette, lungo le strade sterrate.



