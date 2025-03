Interventi forestali, prevista l'assunzione di 350 stagionali

La giunta regionale ha approvato il Piano degli interventi in amministrazione diretta del dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale per il triennio 2025/2027. La spesa prevista è di 13 milioni annui.

Il piano prevede l'assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di 350 lavoratori da assumere a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 151 giornate lavorative per gli anni 2025, 2026 e 2027. Le assunzioni degli operai a tempo determinato saranno effettuate scorrendo le graduatorie in vigore delle procedure selettive (bandite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21/2017). La deliberazione approvata sarà trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia per il parere.



