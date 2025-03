Comunità energetiche rinnovabili, domande dal 5 maggio

La giunta regionale ha approvato l'avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in comunità energetiche rinnovabili (Cer) o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in comuni sopra i 5.000 abitanti. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico di concerto con l'assessorato Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna.

L'avviso, come previsto dalla legge regionale 29 luglio 2024, numero 15 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso), prevede la concessione di contributi fino al 40 per cento dei costi ammissibili per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ora anche nel Comune di Aosta.

L'avviso è suddiviso in due misure. La misura 1 è rivolta alle persone giuridiche (come piccole e medie imprese, associazioni, enti locali), per una dotazione finanziaria pari a 3,2 milioni a valere sul Pr Valle d'Aosta Fesr 2021-2027. La misura 2 è rivolta alle persone fisiche, per 1,95 milioni a valere su risorse regionali.

Le domande devono essere inoltrate sul sistema informativo Sispreg2014 dalle 10 del 5 maggio prossimo fino a esaurimento fondi, e comunque non oltre le ore 12 del 13 novembre 2026.

L'avviso prevede una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

"Prosegue la progettazione di azioni concrete a favore delle politiche energetiche e per lo sviluppo delle linee direttrici del Pear, approvato a marzo 2024. Come poche altre regioni d'Italia, abbiamo previsto una misura volta a finanziare con fondi regionali e Fesr anche gli interventi nei comuni sopra i 5000 abitanti, coinvolgendo così Aosta nella realizzazione di Cer o gruppi di autoconsumo", spiega l'assessore Luigi Bertschy.





