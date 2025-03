Clima, in Valle d'Aosta il febbraio più freddo dal 2019

Negli ultimi tempi il secondo mese dell'anno "ci aveva abituato a temperature primaverili e, infatti, non si registrava un febbraio più freddo di quello di quest'anno dal 2019". Lo segnala in un post il Centro funzionale regionale. In questo senso, a Saint-Christophe Aeroporto, la temperatura media mensile è stata di 5 gradi, superiore al valore medio di riferimento (3,8 gradi), "ma decisamente inferiore rispetto alla temperatura media di febbraio 2024 (7,6 gradi)".

La temperatura massima registrata è stata di 16,6 gradi, il 27 febbraio, l'unica giornata in cui si è superata la soglia dei 15 gradi, mentre la minima è stata di -5,2 gradi, il 15 febbraio. Le giornate di gelo, ovvero quelle in cui la temperatura minima è scesa sotto lo zero, sono state 14.

"Le precipitazioni medie sull'intera regione sono state di soli 10,5 millimetri, a fronte di un valore medio del periodo di 36,4 mm. Le piogge e le nevicate hanno interessato principalmente la dorsale nord-occidentale, mentre in bassa valle sono risultate quasi nulle. Le portate della Dora Baltea si sono mantenute nella media del periodo".



