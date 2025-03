Cisl scuola Valle d'Aosta, Alessia Démé confermata segretaria

Alessia Démé è stata confermata segretaria generale dal congresso di Cisl scuola che si è svolto nei giorni scorsi. Sarà affiancata nella segreteria da Alessandra Biagi ea Alessio Cavalieri.

Sono risultati eletti nel Consiglio generale che resterà in carica per i prossimi quattro anni Elena Baccianella, Genny Barsotti , Alessandra Biagi , Barbara Buillas, Alessio Cavalieri, Sara D'Angelo, Davina Démé, Marco Mathamel, Roberta Rollandin e Manuela Tondella.

Particolare attenzione durante il dibattito è stata riservata alla situazione degli insegnanti precari, per i quali, fa sapere Cisl scuola, "si auspica una rapida stabilizzazione e il superamento di percorsi abilitanti che ad oggi risultano, oltre che molto onerosi, particolarmente difficoltosi dal punto di vista della conciliazione fra attività di insegnamento e frequenza dei corsi fuori dalla Valle d'Aosta".

Un'altra tematica al centro del dibattito è stata l'inclusione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali e la continuità didattica, che a giudizio di Cisl scuola Valle d'Aosta "può essere garantita soltanto attraverso la stabilizzazione dei precari specializzati sui posti di sostegno".

Il Congresso ha poi condiviso "l'importanza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera degli insegnanti. Tale anno non ha potuto essere riconosciuto a causa di una legge nazionale di contenimento della spesa pubblica e, per ottenerne il recupero, Cisl scuola Valle d'Aosta ha presentato una 'causa pilota' che è stata calendarizzata dal giudice del lavoro di Aosta per il prossimo 22 maggio".



