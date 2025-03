Anno dei ghiacciai, Testolin 'la Valle d'Aosta al centro"

"L'anno internazionale dei ghiacciai vede la Valle d'Aosta naturalmente al centro". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative regionali sul tema.

"Da un punto di vista fisico - ha detto Testolin - siamo la regione italiana che ha la maggior superficie di ghiacciai.

Lassù da sempre si svolgono attività: un tempo con le nostre guide e i nostri maestri di sci, con chi ha sviluppato una ricerca scientifica magari non approfondita come quella di oggi, ma che è da sempre stata un punto di riferimento per la statistica nazionale. Ai nostri giorni la ricerca si fa con strumenti più sofisticati" da parte di Fondazione montagna sicura e Arpa - "e a livello internazionale, tramite scambi con la Francia principalmente, grazie anche ai fondi europei che ci hanno dato questa opportunità".

La Valle d'Aosta, ha aggiunto il presidente della Regione, è 'al centro' della tematica anche "da un punto di vista della divulgazione: il Forte di Bard da sempre pone attenzione ai ghiacciai, a partire dalle nuove generazioni" e "per le nostre aziende, che sono partner di questo progetto: Skyway per la sicurezza, Cva per l'utilizzo della risorsa acqua. E ancora il Parco nazionale per l'impatto naturalistico dei nostri ghiacciai, le strutture dell'amministrazione regionale nel momento in cui devono confrontarsi con i rischi che il cambiamento dei ghiacciai può provocare, con la presenza di laghi effimeri, di crolli anche strutturali che possono incidere sulla sicurezza generale del nostro territorio".

Tutto questo "ci rende veramente un punto di riferimento non solo a livello nazionale ma anche internazionale".



