Parking de la ville, ad Aosta altri 12 mesi di tariffe ridotte

La giunta comunale di Aosta ha approvato la proroga di 12 mesi delle tariffe di abbonamento riservate ai residenti e ai domiciliati in Valle d'Aosta per la sosta nel Parking de la Ville, in via Primo maggio. La decisione mira a una valutazione completa sull'efficacia della misura, istituita un anno fa in via sperimentale per incentivare la sosta in struttura, anche a fronte della riduzione degli stalli su strada nelle aree più centrali della città.

Il parcheggio è dotato di 540 stalli e a oggi sono 414 gli abbonamenti concessi (tra mensili e annuali), in crescita del 72% rispetto all'entrata in vigore delle tariffe ridotte. In dettaglio, sono 290 gli abbonamenti mensili (al costo di 15 euro), 58 quelli annuali (180 euro), 54 quelli per i camper (60 euro al mese), sette quelli per i dipendenti della Cogne acciai speciali e cinque dedicati ai non residenti. E' "pressoché stato raggiunto il limite di abbonamenti per le autovetture" e Aps sta "già provvedendo alla formazione di una lista di attesa", sottolinea il Comune in una nota.

All'interno del parcheggio, il più grande della città, "lo scorso anno è stata installata una velostazione di interscambio auto/bici provvista di 44 postazioni, potenzialmente capace di svolgere un'importante funzione per lo sviluppo dell'intermodalità a favore della mobilità dolce".

"La conferma delle tariffe agevolate - commenta l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore - per un altro anno si pone l'obiettivo di rafforzare l'abitudine a utilizzare il parcheggio negli spostamenti quotidiani casa/lavoro, evitando il traffico cittadino nelle ore di punta e, di conseguenza, lasciando le aree di sosta più centrali nella disponibilità della sosta a rotazione".



