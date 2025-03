Anziano trovato morto ad Aosta nel garage dove viveva

Un ultrasettantenne senza fissa dimora è stato trovato morto per cause naturali in un garage di via Saint-Martin de Corléans, ad Aosta. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non riuscendo a contattarlo, hanno chiamato il 112.

L'uomo è stato trovato privo di vita nel box auto che aveva preso in affitto regolarmente, e dove nell'ultimo periodo viveva.

Dai primi accertamenti, l'anziano, che era stato anche seguito dai servizi sociali, aveva pochi contatti anche con i familiari. Sul posto sono arrivati i carabinieri oltre al 118.





