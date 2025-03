8 marzo, Vda aperta 'bocciata la proposta di legge contro le discriminazioni'

"Viviamo in un'epoca di reazione feroce contro ogni passo avanti della società" e "purtroppo lo vediamo anche in Valle d'Aosta, dove il divario nelle retribuzioni e nei ruoli apicali tra uomini e donne rimane importante, dove i livelli di turnover e le percentuali di lavoro a tempo parziale sono più elevati per la componente femminile, dove registriamo un aumento dei casi di violenza di genere e raggiungiamo i minimi storici nella rappresentanza politica in Consiglio e giunta regionale. Notizia di ieri la sonora bocciatura arrivata all'unanimità in quinta Commissione consiliare della proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". Così in una nota la coalizione politica Valle d'Aosta aperta in occasione della Giornata internazionale della donna.

"Insomma - conclude - una Valle d'Aosta di cui non andare particolarmente fieri. Ma noi continueremo a lottare. Perché l'8 marzo non è una data sul calendario: è la nostra battaglia quotidiana".



