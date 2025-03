8 marzo, Savt 'impegno contro gli stereotipi di genere'

"Per raggiungere una vera parità, il primo passo è il superamento degli stereotipi di genere. È su questo fronte che il Savt ha scelto di intervenire con determinazione, avviando da gennaio un percorso di formazione rivolto ai propri dirigenti e dipendenti, inclusi quelli del patronato e del Caf". Così il Savt in una nota diramata in occasione della Giornata internazionale della donna.

A guidare questo percorso, che utilizza la fotografia partecipata come strumento di riflessione e cambiamento, sono la fotografa Margherita Dametti e la psicologa Marzia Vigliaroni.

Attraverso immagini e narrazioni visive, il progetto mira a "smantellare gli stereotipi radicati e a promuovere una nuova consapevolezza all'interno dell'organizzazione".

Il percorso si concluderà a maggio con una restituzione pubblica alla comunità: gli scatti realizzati diventeranno protagonisti di una campagna di affissione nelle vie di Aosta, portando il messaggio di parità e inclusione a tutta la cittadinanza.



