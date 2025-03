8 marzo, Anita Bryer di Quart è 'Donna delle istituzioni'

Per il suo particolare impegno civico ed istituzionale. Anita Bryer, già amministratrice locale di Quart e insegnante, nata nel 1930 a Doues e scomparsa nel 2020, ha ricevuto la menzione speciale di 'Donna delle istituzioni'. Il riconoscimento è stato assegnato nell'ambito del progetto 'L'Italia delle donne', promosso dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della Giornata internazionale delle donne.

Il premio è stato riconosciuto a seguito della candidatura presentata dall'amministrazione comunale di Quart. La cerimonia si è tenuta ieri presso l'auditorium del Museo Maxxi a Roma.

L'avviso mirava ad acquisire e selezionare segnalazioni di biografie di "figure femminili influenti, ma non particolarmente note, che avessero istituito un legame fruttuoso con il territorio e meritevoli di essere sottratte all'oblio e di far parte della memoria nazionale, con il coinvolgimento dei territori interessati".

"Quale figura femminile del nostro Comune - sottolinea il sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin - poteva meglio rappresentare tali caratteristiche se non la maestra Anita, insegnante delle scuole elementari ma soprattutto, nei primi anni ottanta, la prima donna ed essere eletta consigliere comunale per diventare poi assessore e vicesindaco, ideatrice della biblioteca comunale, una delle prime aperte in Valle d'Aosta, e promotrice di molte iniziative culturali tra cui la fondazione del Gruppo filarmonico Quart e del gruppo teatrale Gli Specchi, entrambi tutt'ora attivi.

Come dimenticare poi l'impegno nelle attività parrocchiali e l'avvio di numerosi progetti di volontariato soprattutto in Africa. Animatrice instancabile di attività e iniziative che hanno contribuito a disegnare la storia del nostro paese ed a lasciare un segno profondo nella comunità locale, quella dei suoi quarteins".



