Scialpinista cade in un canale, recuperato nella notte

"Un'operazione speciale in assetto notturno molto complicata, a causa del buio e soprattutto dalla natura impervia del canale". Così è stato definito il soccorso di uno scialpinista statunitense, caduto nel canale Grassi del Petit Mont Blanc (massiccio del Monte Bianco), a 2.500 metri di quota. L'allarme è scattato nella serata di giovedì dopo una chiamata alla Centrale unica del soccorso. Lo scialpinista è scivolato per un centinaio di metri riportando traumi a una gamba che non gli permettevano di muoversi. Sul posto è intervenuto l'elicottero con a bordo personale del 118 e del Soccorso alpino valdostano che ha recuperato l'infortunato con il verricello e lo ha portato in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA