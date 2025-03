Pays d'Aoste souverain, 'elezioni? aperta trattativa con Uv'

"Per le prossime elezioni regionali la trattativa con l'Uv per andare alle elezioni insieme è aperta''. Lo ha detto Christian Sarteur, referente di Pays d'Aoste Souverain (Pas), durante la conferenza stampa che ha preceduto i festeggiamenti per l'anniversario dell'istituzione del Conseil des Commis del 7 marzo 1536.

''Il tavolo di confronto è aperto da un anno e mezzo - ha spiegato - e sta andando verso la chiusura. Per il momento non possiamo ancora dire quanti e quali saranno i candidati, ma una cosa è certa: se andiamo insieme noi lo facciamo con il nostro simbolo". "Noi rimaniamo indipendenti e indipendentisti'', aggiunge Philippe Milleret. Per Pas al centro del progetto politico ci sono l'autodeterminazione dei popoli, la zona franca e l'ambiente.

''Per le elezioni comunali - spiegano i due referenti del movimento - stiamo cercando di capire come muoverci. A Fénis, per esempio, stiamo cercando di esserci, ma non è semplice trovare persone disposte a mettersi in gioco. Sono dieci anni che c'è una lista unica, ora stiamo lavorando per avere la nostra''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA