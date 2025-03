Guichardaz, 'la legalità deve radicarsi nella quotidianità'

"La legalità non è solo rispetto delle regole, ma un valore che deve radicarsi nella quotidianità dei cittadini, a partire dai più giovani": Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, al termine della riunione del Tavolo tecnico permanente "Legalità & Intergenerazionalità", iniziativa che coinvolge enti e associazioni impegnati nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

"Attraverso vari progetti - ha aggiunto - vogliamo offrire strumenti concreti per formare cittadini consapevoli e attivi.

La collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni è fondamentale per creare un tessuto sociale solido e coeso, capace di affrontare le sfide della contemporaneità con responsabilità e partecipazione".

Le settimane della legalità e della cittadinanza nella Bassa Valle hanno avuto un buon successo, coinvolgendo oltre 1.000 studenti di scuole secondarie, tecniche e professionali. Il prossimo appuntamento riguarderà la settimana della legalità e della cittadinanza di Aosta e dintorni, in programma dal 22 aprile al 23 maggio 2025: il focus sarà su tematiche cruciali come educazione alla responsabilità, dipendenze, violenza di genere e Agenda 2030.

Durante la riunione, inoltre, è stata delineata la programmazione del Piano 2025-2026, "con un approccio più strutturato per dare continuità agli interventi: particolare attenzione sarà dedicata alle attività ricreative e culturali nella Casa circondariale di Brissogne, favorendo le Attività laboratoriali ricreative, culturali e sportive, contribuendo a incoraggiare positivamente il protagonismo del singolo con autenticità, spontaneità e immediatezza e a favorire il dialogo tra il dentro e il fuori".



