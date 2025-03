Comune di Aosta, 37 manifestazioni nel calendario 2025

Sono 37 gli appuntamenti realizzati tramite organizzazione diretta, accordi di collaborazione, affidamento a terzi o patrocinati dall'Amministrazione comunale di Aosta che sono stati inseriti nel calendario delle manifestazioni del 2025. La Giunta ha approvato la programmazione delle principali iniziative turistiche, culturali e sportive ma l'elenco è destinato a essere integrato.

"Come criterio di riferimento - si legge in una nota - c'è la volontà di riproporre le manifestazioni che hanno riscontrato maggior successo nel corso degli ultimi anni e che, proprio perché ormai consolidate, si pongono come appuntamenti di richiamo anche quanto all'afflusso di turisti, a beneficio del sistema economico della città e dell'intera regione". Tra gli altri obiettivi c'è il proseguimento della collaborazione con l'Amministrazione regionale, la Chambre Valdôtaine, altri enti pubblici e privati e associazioni di categoria "per la realizzazione di iniziative ritenute di particolare interesse, non solo per conseguire i risultati migliori e razionalizzare le risorse da impiegare, ma anche per incentivare l'azione sinergica delle Istituzioni e delle associazioni di categoria rappresentative del mondo economico locale".

Il primo evento in programma, venerdì prossimo 14 marzo al Cinema Teatro Giacosa, sarà lo spettacolo "Preghiera Punk per la Pace", del musicista e scrittore Davide Mancini, mentre l'appuntamento con il Marché Vert Noël, in calendario da fine novembre all'inizio di gennaio 2026, chiuderà, come da tradizione, il programma.

L'importo di spesa previsto per l'Amministrazione comunale ammonta a poco meno di 300 mila euro, suddivisi tra manifestazioni turistiche (143.000 euro), culturali (76.500 euro) e sportive (79.800 euro). "Anche per il 2025 crediamo di essere riusciti a proporre, all'insegna della volontà di 'fare sistema' con le realtà pubbliche e private che operano sul territorio, un'offerta composita, ricca di iniziative di sicuro interesse per i nostri cittadini e di richiamo per i visitatori, puntando su eventi variamente consolidati quali il Marché Vert Noël, Asta in Piazza o il Mercato europeo, novità come la Fiera internazionale delle Alpi ovvero ritorni importanti, segnatamente il salone Maison & Loisir" commenta l'assessora allo sviluppo economico, alla promozione turistica e allo sport, Alina Sapinet. "Il filo rosso che unisce la maggior parte delle proposte - aggiunge l'assessore alla cultura, Samuele Tedesco - è individuato dalla precisa scelta politica di voler valorizzare e promuovere la creatività, soprattutto quella dei più giovani, esplorando diverse forme espressive e portando la cultura in luoghi anche periferici e comunque slegati dalle usuali dinamiche dello showbiz, in modo da contribuire a rinsaldare i legami della comunità, avvicinando i quartieri al centro e cittadino e viceversa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA