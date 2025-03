Legge elettorale, la sinistra si spacca sul Referendum

"La posizione sulla legge elettorale di Rete Civica e dei Verdi è vergognosa e, ancora una volta, viene in soccorso di Fratelli d'Italia. Ora si vedrà se questo sostegno avverrà raccogliendo le firme in solitaria o con l'estrema destra o se la Consigliera Minelli firmerà con i leghisti". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta Aperta che sancisce la frattura all'interno della sinistra sul referendum per la Legge elettorale.

"La preferenza unica è la mortificazione della democrazia - prosegue la nota - e serve solo a rafforzare il potere, già fuori controllo, dei Consiglieri regionali in carica. Contro il controllo del voto c'è già lo scrutinio centralizzato. Contro le mafie, che comunque continuano a prosperare anche in Valle, serve una rivoluzione culturale e un reale ricambio della classe dirigente. Le tre preferenze sono un timido e insufficiente passo in avanti verso la parità di genere, ma è una proposta comunque migliore dell'attuale sistema. Svilire uno strumento di partecipazione molto importante per chiedere ai valdostani se vogliono le tre preferenze di cui una di genere o il ritorno alla preferenza unica è pericoloso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA