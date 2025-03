Legambiente, Vda bocciata sul target rinnovabili al 2030

Italia bocciata rispetto all'obiettivo al 2030 sullo sviluppo delle rinnovabili fissato dal Decreto Aree idonee: rischia di raggiungere i necessari 80.001 Mw di nuova potenza con 8 anni di ritardo, ossia nel 2038. Lo afferma il nuovo report 'Scacco matto alle rinnovabili 2025' presentato da Legambiente alla fiera Key di Rimini. Valle d'Aosta, Molise, Calabria, Sardegna e Umbria sono le peggiori in classifica, con ritardi che oscillano dai 45 ai 20 anni. Il Lazio è l'unica regione che, ad oggi, centrerebbe l'obiettivo al 2030.

Secondo Legambiente è necessaria "una rivoluzione culturale che consideri questa transizione un'occasione di investimento e sviluppo occupazionale per i territori". Guardando alle regioni, la Valle d'Aosta impiegherà 45 anni per raggiungere l'obiettivo 2030 pari a 328 Mw (ad oggi ha raggiunto solo il 7%).



