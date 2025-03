Fondazione Crt, "continuo impegno sul territorio valdostano"

"Il legame tra la Fondazione Crt e la Valle d'Aosta è solido e di grande rilevanza. L'incontro odierno con le istituzioni locali conferma il nostro impegno continuo verso il territorio. La Fondazione continuerà a investire in progetti che promuovano la crescita, l'innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile, rafforzando la collaborazione con gli enti e le realtà locali per contribuire al progresso della Valle d'Aosta". Lo ha detto la Presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi, durante l'incontro dal titolo "La Valle d'Aosta incontra la Fondazione Crt", che si è svolto nella nuova sede dell'Univda.

Negli ultimi tre anni, la Fondazione Crt ha destinato circa tre milioni di euro al territorio valdostano, sostenendo attraverso bandi dedicati numerose realtà locali e iniziative culturali e sociali, tra cui GiocAosta e il Festival Aosta Classica, il Forte di Bard, la Fondation Grand Paradis, la Saison Culturelle, la Fondazione Clément Fillietroz Onlus (che gestisce l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan), la Fondazione Courmayeur Mont Blanc e l'Università della Valle d'Aosta. "Forse la turbolenza è passata - ha aggiunto Poggi - e ci avviamo verso una parte proiettiva, di sviluppo. Personalmente voglio conoscere meglio le comunità che sosteniamo e questo è il motivo per cui oggi sono ad Aosta".

"Sin dalla sua nascita, Fondazione Crt - ha osservato il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - ha svolto un ruolo significativo nella promozione dello sviluppo socio-economico della nostra regione, attraverso un sostegno finanziario non trascurabile ed una serie di progetti mirati in diversi settori. Anche quest'anno il suo impegno risulta di grande rilievo".



