Franco Manes ricorda Lussu 'difensore delle autonomie'

"Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Emilio Lussu, antifascista, esule politico, padre costituente e soprattutto un uomo profondamente legato alla sua Sardegna, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra Repubblica e delle autonomie regionali". Lo ha detto il deputato valdostano Franco Manes aprendo il suo intervento in Aula per rendere omaggio alla figura di Emilio Lussu.

"Lussu è stato combattente in due guerre mondiali e nella guerra civile di Spagna, un uomo che ha attraversato il Novecento da protagonista, contribuendo alla nascita della Repubblica e alla stesura della nostra Costituzione. Il suo impegno per le autonomie speciali ha garantito la tutela delle identità culturali di regioni come la Valle d'Aosta e la Sardegna, dimostrando che l'Autonomia non è un privilegio, ma un diritto fondato sulla storia, sulla geografia e sulla necessità di uno sviluppo equo" ha sottolineato Manes, concludendo: "Lussu fu relatore all'Assemblea Costituente del disegno di legge per lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, giocando un ruolo essenziale nel riconoscimento della nostra autonomia. La sua visione federalista si fondava sulla centralità dei popoli e degli individui, prima ancora dello Stato, un pensiero condiviso anche da Emile Chanoux e che oggi sembra lontano dalla politica attuale".



