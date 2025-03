Sanità, Marzi 'chiesto accordo quadro con Piemonte e Liguria'

''Come Regione Valle d'Aosta ci siamo già fatti parte attiva con il Piemonte e la Liguria per comunicare il forte interesse regionale ai ministeri coinvolti affinché si arrivi ad avere un accordo quadro nazionale che renda evidente l'interesse delle tre regioni a superare le difficoltà attuali''. Così l'assessore regionale alla Sanità della Valle d'Aosta, Carlo Marzi, in occasione del convegno 'Il trattato del Quirinale e la Cooperazione sanitaria transfrontaliera', organizzato nel quadro delle attività dei progetti 'Prosatif-Go - Pro salute alpina transfrontaliera Italia Francia' e 'Alcotraité' che si è tenuto a Skyway Monte Bianco.

''L'accordo quadro nazionale - ha spiegato Marzi - farà in modo che dopo ci sia il reale passaggio necessario anche finanziario per quanto riguarda la sanità transfrontaliera''.

L'assessore durante il suo intervento ha anche aggiunto: ''Credo che mai come in questo momento l'Europa debba continuare a dimostrare il motivo per il quale esiste storicamente, ovvero quello di aver messo le persone al centro. Tutto quello che porta a lasciare sole le persone in un momento di difficoltà è un grosso fallimento per Europa''.



