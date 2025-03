Premio letterario Valle d'Aosta: finalisti Carati, Durastanti e Voltolini

Alessandra Carati con Rosy (Mondadori), Claudia Durastanti per Missitalia (La nave di Teseo) e Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo) sono i tre finalisti della prima edizione del Premio Letterario Valle d'Aosta.

Il riconoscimento, nato per "valorizzare opere di narrativa italiana di alta qualità," continua il suo percorso verso la cerimonia di premiazione che si terrà il 12 aprile prossimo ad Aosta, quando i lettori avranno l'occasione di incontrare gli autori e "celebrare la narrativa italiana in un contesto unico, immerso nella cultura e nel paesaggio", sottolinea in una nota l'assessorato regionali dei Beni e attività culturali.

La terna finalista è stata scelta dalla giuria composta da Paolo Giordano (presidente della Giuria di selezione), Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci.

Individuate inoltre le opere destinatarie delle due menzioni speciali. La menzione opera prima va a Edoardo Vitale per Gli straordinari (Mondadori), la menzione saggistica, dedicata al tema del confine, a Paolo Pecere per Il senso della natura (Sellerio).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA