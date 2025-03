Miglioramento qualità dell'aria, cinque milioni dal governo

Un finanziamento di cinque milioni di euro destinato a iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria: lo prevede l'accordo di programma firmato dal presidente della Regione con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Le misure che saranno oggetto di richiesta di finanziamento in via prioritaria riguardano: gli interventi per il completamento della ciclovia Baltea e la realizzazione di ciclovie urbane e dei relativi servizi integrati alla mobilità quali aree di sosta e ricarica, per biciclette; le misure di sostegno a comportamenti virtuosi dei cittadini che scelgono di non utilizzare mezzi privati per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola; la sperimentazione di modelli alternativi di mobilità condivisa, complementari al trasporto pubblico, gestiti in modo integrato dai cittadini e dagli enti locali.

Queste azioni saranno sviluppate in modo congiunto dall'assessorato Opere pubbliche, territorio e ambiente e dall'assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.

"Tale accordo - sottolineano il presidente della Regione, Renzo Testolin, e gli assessori Luigi Bertschy e Davide Sapinet - rappresenta un punto di partenza per sviluppare, in sintonia con il ministero, una politica trasversale ai diversi settori regionali che consenta di migliorare il già buon quadro di qualità dell'aria regionale nonché di portare la regione ai migliori livelli definiti dalla nuova direttiva sulla qualità dell'aria.

Gli interventi previsti che mirano a ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria prodotto dagli spostamenti dei cittadini, sono complementari e sinergici anche al perseguimento dell'obiettivo di decarbonizzare il territorio regionale entro il 2040. L'accordo con il ministero si inserisce in questo quadro di indicazioni e sarà utile a sostenere una serie di importanti iniziative soprattutto nell'ambito della mobilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA