Il Cervino CineMountain torna dal 26 luglio al 2 agosto

Ai piedi del Cervino si accendono i riflettori sul Cervino CineMountain, che annuncia ufficialmente le nuove date e l'apertura delle iscrizioni. La 28/a edizione del festival del cinema di montagna si terrà dal 26 luglio al 2 agosto prossimi.

Già da oggi, produttori e filmmakers possono inviare le proprie pellicole attraverso la piattaforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/cervinocinemountain), secondo le seguenti scadenze: regular deadline - 6 maggio 2025, late deadline - 3 giugno 2025 Un festival che non vuole essere solo vetrina, ma anche un luogo di confronto e riflessione su tematiche climatiche, geografiche, sociali e personali, consacrandosi come evento di riferimento per la narrazione del mondo delle Terre Alte.

Come da tradizione, il festival assegnerà, tra i diversi premi, anche il Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée d'Aoste il riconoscimento al miglior film tra quelli vincitori nei più importanti festival internazionali dell'International Alliance for Mountain Film, da Bilbao a Ushuaia, fino a Katmandu e oltre. Fa il suo esordio quest'anno il Prix Cvalps, per il miglior film di narrazione delle specificità alpine.

La giuria internazionale, composta da registi, critici, alpinisti, attori e letterati, decreterà anche i vincitori dei Premi del Concorso Internazionale: Premio Cai per il miglior film d'alpinismo, Premio Sony per la miglior fotografia, Premio Montagne d'Italia per il miglior film italiano, Premio Montagnes du Monde per il miglior film straniero, Premio Montagne Tout Court per il miglior cortometraggio, Premio del Pubblico di Valtournenche.

