Il Castello Gamba chiude tre mesi per lavori

Il Castello Gamba - Museo di arte moderna e contemporanea di Châtillon resterà chiuso al pubblico dal 18 marzo al 13 giugno prossimo, ma aperto per la didattica per le scuole su prenotazione.

Nel corso degli ultimi due anni, nell'ambito del progetto Cultura senza barriere: il Castello Gamba da toccare, vedere e sentire (Pnrr - M1C3-3 - Investimento 1.2, NextGenerationEu), sono state infatti avviate una serie di operazioni atte a rendere il museo sempre più accessibile, mirando all'abbattimento delle barriere sia cognitive sia architettoniche.

La chiusura sarà funzionale all'adeguamento e rinnovo dei servizi di accoglienza del museo, a beneficio di tutti i visitatori. Sono previsti interventi edili e impiantistici localizzati agli spazi della biglietteria, che risulterà rinnovata anche per quanto riguarda l'arredo, adeguato seguendo i principi dell'universal design. Contestualmente, gli altri spazi del museo inizieranno ad essere corredati di mappe tattili e segnaletica specifica a supporto degli utenti ciechi.

Alla riapertura - comunica l'assessorato per i Beni culturali - il museo sarà sempre più accessibile, accogliente, a partire dall'ingresso, e dotato di una serie di nuovi strumenti per conoscere la storia e la collezione regionale d'arte che si conserva al suo interno.



