Forza Italia, Massimo Chatrian nel consiglio nazionale Anci

Massimo Chatrian, vice sindaco di Valtournenche e responsabile regionale enti Locali di Forza Italia Valle d'Aosta, è stato nominato - in quota Forza Italia - all'interno del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci).

"Si tratta di un attestato di stima importante verso un amministratore locale e un valdostano doc che ha saputo in questi anni rappresentare al meglio i valori di Forza Italia in Valle d'Aosta, sempre disponibile verso la cittadinanza, vicino alle sue esigenze e portatore autentico dei valori della nostra Autonomia speciale. È anche per questo che ringrazio il partito per aver accettato e sostenuto la candidatura di Massimo", commenta la segretaria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini.

"Della nomina - dice Chatrian - non posso che ringraziare la nostra coordinatrice Emily Rini per aver proposto il mio nominativo e il partito per averla sostenuta, in primis il segretario nazionale Antonio Tajani e il responsabile nazionale degli enti locali, Maurizio Gasparri, circostanza che dimostra come Forza Italia sia realmente la forza politica più legata ai territori. Dal canto mio cercherò di rappresentare le richieste e le preoccupazioni dei territori di montagna nel consiglio nazionale Anci".



