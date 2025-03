8 marzo, ad Aosta l'evento 'Donne ieri, oggi, domani'

Centro Donne contro la violenza, Democratiche Vda, Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta organizzano per sabato 8 marzo alle 17 negli spazi di Plus Aosta (ex Cittadella dei giovani) l'evento 'Donne ieri, oggi, domani'.

Nel pomeriggio sarà visitabile la mostra fotografica 'Otto donne per l'8 marzo', in cui verranno presentate otto donne che si sono distinte in vari differenti ambiti, tra cui sport, arte, materie stem.

A seguire è prevista la proiezione della puntata 'Il lavoro' del programma 'Si dice donna', andato in onda nel 1977, in cui la conduttrice, Tilde Capomazza, indaga sulla condizione femminile di quegli anni. Per concludere, a partire dalla mostra e dalla proiezione, si terrà un momento di dibattito, in cui interverranno esponenti delle associazioni presenti.



